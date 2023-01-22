Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 47 yıldır yorgan diken Cengiz Burunkaya, son yıllarda çıkan silikon ve elyaf malzemeden üretilen yorganların mesleklerini bitirme noktasına getirdiğini ifade ederek, kendisinin de buna fazla dayanamadığını ve bu yüzden mesleği bırakacağını söyledi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 47 yıldır yorgan diken Cengiz Burunkaya, son yıllarda çıkan silikon ve elyaf malzemeden üretilen yorganların mesleklerini bitirme noktasına getirdiğini ifade ederek, kendisinin de buna fazla dayanamadığını ve bu yüzden mesleği bırakacağını söyledi.

Dinar ilçesinde baba mesleği olarak başladığı yorgancılığını bırakma kararı alan 60 yaşındaki Cengiz Burunkaya mesleklerinin bitme noktasına geldiği için bu kararı aldığını ifade etti. Geçmişte gelin çeyizlerinin olmazsa olmazı olan ve neredeyse her evde bulunan yün ve pamuktan yapılan yorganlar son yıllarda yerini hazır yorgan olarak nitelendirilen silikon ve elyaf malzemeden üretilen yorganlara bıraktı. Burunkaya, yorgancılığın her şeyden önce zanaatkarlık yani ustalık isteyen bir iş olduğunu ancak bu mesleği devam ettirecek kişiler olmadığını için mesleğin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Burunkaya, “47 senedir ben bu işi yapıyorum. Son yıllarda çıkan hazır yorganlar bizim işimizi bitirdi. Maalesef son yıllarda çıkan silikon, elyaf malzemeden üretilen ürünler bizim el emiğimizi ve sanatımızı bitirdi. Biz yorganları yünden ve pamuktan dikiyorduk. Hazır yorganlarda kullanılan malzemeler çok sağlıksız, ama vatandaşlar bunu istiyor. Biz de yapıyoruz, hazır yorganların içinde kullanılan malzemeler gerçekten çok sağlıksız” dedi.

Öte yandan, Burunkaya’nın bir kaç ay sonra emekli olacağı ve ardından mesleği bırakacağı belirtildi.