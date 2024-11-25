Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçtiğimiz yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği selle ilgili davada mahkemenin kararına

ölenlerin yakınları itirazda bulundu.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023’te kuvvetli yağış sebebiyle Sisli Vadi’deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana gelmişti. Selde bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 Kasım’da görülen karar duruşmasında Bülent B. ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Cenan A. ve Büşra G. ise 7 yıl 6’şar ay hapis cezası almıştı. Sanık Sevcan U. da beraat etmişti. Selde hayatını kaybedenlerin yakınlarından Safiye Yaşa ve Çiçek Dinç, mahkemenin kararına itiraz etti. İtiraz başvurusunun ardından açıklama yapan Safiye Yaşa, yakınları için mücadele edeceklerini söyledi.