Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Denetim Komisyon Başkanı İrfan Seçen, 2022 yılı hesap denetim raporunu okudu. Parasal giderlerin 24 milyon 47 bin TL olduğunu söyledi.

İGM Başkanı Burhanettin Çoban’ın başkanlığında idaresinde gerçekleştirilen toplantıda valilikten gelen önergeler görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Ardında toplantıda söz alan AK Parti meclis üyesi Denetim Komisyon Başkanı İrfan Seçen, 2022 yılı hesap denetim raporunu okudu. Parasal giderlerin 24 milyon 47 bin TL olduğunu söyledi. Kesin hesabın ise, 105 milyon 668 bin TL olduğunu ifade etti.

Toplantıda ayrıca Afyonkarahisar Ömer-Gecek jeotermal alanında bulunan alan bazındaki arazinin İl Özel İdaresine ait nokta bazındaki jeotermal kaynak işletme ruhsatının gözlem kuyusu olarak kullanılmak üzere AFJET adına bedelsiz olarak devredilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.