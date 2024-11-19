Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) il genelinde öğrencilere geniş kapsamlı TYT ve LGS Deneme Sınavları için destek verecek. Bu çerçevede il genelinde yaklaşık 10 bin 300, LGS denemelerine 7 bin 900 aday ise TYT denemelerine katılacak.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, gerçekleştirilecek program ile ilgili açıklamada bulundu. Amaçlarının öğrencilere destek olmak olduğunu ifade eden Başkan Siper, “Tüm ilçelerimiz ve il merkezimiz dahil olmak üzere, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca kapsamlı bir deneme sınav programı hayata geçiriyoruz. Bu çalışma, sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemek ve geleceğe güvenle adım atmaları için yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına büyük önem taşımaktadır. Bu alanda, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) hazırlığında olan öğrencilerimize yönelik olarak, her biri iki döneme yayılmak üzere il Milli Eğitim Müdürlümüzce toplam 12 deneme sınavı gerçekleştirilecektir. Her dönem altışar sınavdan oluşan bu program sayesinde, öğrencilerimize sınav pratiği yapma, bilgilerini gözden geçirme ve eksiklerini tamamlama fırsatı sunuyoruz. Bu denemeler, aynı zamanda sınav stresiyle başa çıkmalarına katkı sağlayarak, gerçek sınav koşullarında kendilerini test etmelerine olanak tanımaktadır. İl genelinde yaklaşık 10.300 öğrencimiz LGS denemelerine, 7.900 öğrencimiz ise TYT denemelerine katılacaktır. Öğrencilerimizin düzenli aralıklarla katılacağı bu sınavlar, onların sınav tecrübelerini artırmanın yanı sıra akademik seviyelerini ölçme ve sınav stratejilerini geliştirme konusunda da rehberlik edecektir” dedi.