Aydın’ın Germencik ilçesinde bir bahçeden İğlek (erkek incir) çalan 5 bşüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

EKODOSD’tan “istilacı tür” uyarısı EKODOSD’tan “istilacı tür” uyarısı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik faaliyetler devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Turanlar Mahallesi’nde bir şahsa ait bahçede 5 şüpheli şahıs incir (iğlek, erkek incir meyvesi) çalarken devriye ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Çalınan meyveler bahçe sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.