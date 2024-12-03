İnternet Gazeteciler Federasyonu (İGF) bünyesinde 3 yıldır yayın hayatını sürdüren ve yeni medya düzenine geçişi hızlandırmaya aracılık eden İGF Haber Ajansı (İGFA), RSS akış linkinde iyileştirmeler yaparak güncelleme yaptı.İnternet medyalarının yapmış olduğu özel haberleri, kamu kurum kuruluşları ile özel firmaların basın bültenlerini hazırlanan yazılım sistemi ile aynı anda igfhaber.com ve 81 il ile 5 ülkede yayın yapan internet medyalarına servis eden İGFA; RSS yapısında iyileştirmeye gitti.

Yeni RSS bağlantısını www.igfhaber.com/rss olarak güncelleyen İGFA'nın, bu link haricindeki eski RSS akışları kullanım dışı kaldı.

İGFA üyesi olan ve hizmet alan medya kuruluşlarımız bundan böyle İGFA'nın RSS hizmetimizden faydalanmaya devam edebilmeleri için, sistemlerindeki yeni akış linkini kullanmaları ve webmasterları aracılığıyla ilgili güncellemeleri yapmaları gerekmektedir.

Anlayışınız için teşekkür eder, her türlü soru veya destek talebiniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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