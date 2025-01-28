Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini İGFA'da 22. Saat'te sizler bir araya getirdik.BURSA (İGFA) - Gün biterken, günün öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.

İşte 28 Ocak Salı günü İGFA'da 22. saatten öne çıkan başlıklar...

Muğla'da vektörle mücadeleye 61 yeni araç Muğla'da vektörle mücadeleye 61 yeni araç

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Kaynak: igf