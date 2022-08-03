Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan’ın çektiği video, milyonlar tarafından izlenerek sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer aldı.

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan’ın çektiği video, milyonlar tarafından izlenerek sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer aldı.

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı, öğretmen ve dron pilotu Mehmet Özcan, Tuzluca ilçesi Sinek Yaylası’nda tırpan ile ot biçen vatandaşları çekerek videoyu sosyal medya hesaplarında ‘Ot biçme senfonisi sizlerle’ adı altında paylaştı. Özcan’ın paylaşımı kısa sürede birçok takipçisi tarafından paylaşıldı. Özcan’ın hesabında paylaştığı video 30 milyona yakın izlenme aldı. Birçok ünlü tarafından da takip edilen Özcan, tebrikler aldı.

Iğdır’ı tanıtmak için video ve fotoğraflar çektiğini belirten Özcan, “Bu bölgemde olan güzellikleri böyle çekip tanıtmaya çalışıyorum. Son çektiğim ’Ot biçme senfonisi’ Türkiye’de viral olunca yabancı ülkelerde bile paylaşılmış. Bu bölgede birçok video çekmiştim, böyle milyonlar izlenmişti. Bu seferki video çok çok izlendi. Köylüler böyle bakarken televizyona çıkmaları, ot biçmeleri çok mutlu oluyorlar. Bu bölgede Türkiye genelinde dededen babaya, babadan oğula daha çok böyle taş olan yerlerde tırpan ile biçim yapılır. Düz olan yere biçer girer. Amacım daha çok bu bölgeyi tanıtmak. Bu videodan sonra birçok firma ve fabrika bana ulaşıp, iş birliği yaparak onlara da video çekmemi istediler. Bu çok mutlu edici bir duygu. İnşallah daha çok güzel video çeker bu bölgeyi tanıtırız, insanlar gelir, buraları tanır” dedi.