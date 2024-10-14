Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde intihar girişimine kalkışan bir kişi uzun süre ikna edilmeyince Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz devreye girerek şahsı ikna etti.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde, Iğdır Caddesi üzerindeki bir binanın çatısına çıkan 45 yaşındaki İ. Güner, işsizlik nedeniyle intihar girişiminde bulundu. Siirt nüfusuna kayıtlı Güner, polis ekiplerinin çabalarına rağmen ikna olmayınca Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz devreye girdi. Kaymakam Yılmaz, binanın çatısına çıkarak Güner’i sakinleştirip aşağıya inmesine yardımcı oldu. Güner, olay sonrası Tuzluca İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Güner’in ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edileceği öğrenildi. İ. Güner’in bu eylemi iş bulamadığı için gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.