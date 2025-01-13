Doğu’nun Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır’da her yıl olduğu gibi bu yıl da leylekler şehri terk etmedi.

Türkiye’deki kuş türlerinin yaklaşık yüzde 51’ine ev sahipliği yapan Doğu’nun Çukurova’sı Iğdır’da kışın gelmesiyle birlikte daha sıcak bölgelere gitmeleri beklenen leylekler şehri terk etmedi. Şehirdeki çatı ve minareler başta olmak üzere yüksek yerlerin üzerindeki yuvalarında bulunan leylekler bölge halkı tarafından da fark edildi.

Iğdır’ın simgelerinden biri haline gelen leylekler, yıllardır bölgede kışlayarak, bölge halkıyla bir bütün olmuş durumdadır. Doğanın döngüsünde kendine özgü bir yer edinen Iğdır’daki bu olay, şehrin doğal zenginliklerini ve hayvan çeşitliliğini daha da ön plana çıkarırken, vatandaşları da sevindirmeye devam ediyor. Leyleklerin, Iğdır’daki huzurlu ve sıcak iklimi tercih etmesini "Iğdır’ın güzelliği" olarak yorumladığını belirten Muhammed Akkuş, "Iğdır Çukurova olarak bilinir. Mevsim çok soğuk değil normal geçiyor. Leylekler de soğuk havada buradan göç ediyor. Bu şekilde sıcak geçtiği için leylekler göç etmedi. Kar yağışı da yok. Biz ne kadar kar yağışını beklediysek maalesef bir türlü kar yağmadı. Kar yağmayınca leyleklerin de göç edeceği bir sebebi kalmadı" dedi.