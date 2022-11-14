Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde anma programı düzenlendi.

Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde anma programı düzenlendi.

Iğdır Belediyesi önünde; Iğdır Valiliği, Iğdır Belediyesi ve Garnizon Komutanlığına ait çelenklerin Atatürk heykelinin önüne bırakılmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Programda konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal, “Karakteri yüksek Türk milletinin, ’Ya istiklal ya ölüm’ diyenlerin gelecek nesiller için yani bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmeleri için ölümü seçtikleri gündür. 14 Kasım 1920, ülkemiz genelinde gerçekleşen şanlı mücadelenin Iğdır’da sonuç verdiği ve Iğdır’ımızın düşman işgalinden kurtarıldığı bu gururlu gündür. Iğdır halkının çabası, Türk halkının Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadelesinin önemli bir ayağı olmuştur. Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu, Doğu Cephesi’nde 14 Kasım’da 1920’de kent merkezinde şanlı Türk bayrağının çekilmesi ile kurtuluşa ermiştir” dedi.

Program, şiirlerin okunması ile sona erdi. Program çerçevesinde düzenlenmesi beklenen halay ve müzik programı ise İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısından dolayı iptal edildi.

Anma törenine, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Ramazan Sedat Baş, il protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.