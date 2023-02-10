Iğdır Valiliği koordinesinde Kahramanmaraş ve çevre İllerimizde meydana gelen deprem sonrası toplanan 50 tır yardım gönderildi.

Iğdır Valiliği koordinesinde Kahramanmaraş ve çevre İllerimizde meydana gelen deprem sonrası toplanan 50 tır yardım gönderildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine destek için tüm Türkiye’de olduğu gibi Iğdır’da da giyecek ve yiyecek ve ısınma malzemeleri gönderilmeye devam ediliyor. Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından kış şartlarını da göz önünde bulundurarak bölgeye gönderilmek üzere vatandaşların getirdiği battaniye, bot, kışlık kıyafet ve ısıtıcı, çocuk bezi, un, sular, ekmek Iğdır AFAD Müdürlüğünde toplandı. Toplanan malzemeler daha sonra burada tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi. Depremin olduğu günden bugüne Iğdır’dan deprem bölgesine toplam 50 tır malzeme gönderildi. Yapılan çağrı üzerine bölgeye gönderilmek üzere kefenlerde toplanarak bölgeye gönderildi.