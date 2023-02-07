Iğdır’da görev yapan 150 güvenlik korucusu ile 12 astsubay, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelere uğurlandı.

Iğdır’da görev yapan 150 güvenlik korucusu ile 12 astsubay, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelere uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından dün Iğdır merkez ve İlçe Jandarma Komutanlığında görevli afet eğitimi almış 50 güvenlik korucusu ile 4 astsubay deprem bölgelerine gönderildi. Bugün tekrar 100 güvenlik korucusu ile 8 astsubay daha deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.