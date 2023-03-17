Iğdır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 10 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1’i adli kontrol şartıyla bırakılırken 5 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda yakalananların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda tramadol hap, esrar, afyon sakızı ve metamfetamin ele geçirildi.