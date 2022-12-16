Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarda esrar, uyuşturucu hap, reçine esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Aç kalıp yola inen ayılar kameralar tarafından görüntülendi

Aç kalıp yola inen ayılar kameralar tarafından görüntülendi

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