Iğdır’da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi yapıldı AK Parti Iğdır İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi yapıldı

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 ay takip ettikleri 8 şüphelinin adresine operasyon düzenlemişti. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 2’si emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4’ü de adli kontrol şartıyla salıverildi. 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha