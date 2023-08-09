Iğdır’da motosiklet ile seyir halinde olan bir kişi kavşağı dönemeyince takla atarak yolun yanındaki kaldırımlara vurduktan sonra boş alana düştü.

Kaza, Iğdır Çevre yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikleti ile seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kavşağı dönmek isterken motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yolun etrafındaki kaldırıma çarpan kişi daha sonra yol kenarında bulunan boş alana düştü. Kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşarken olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan şahsın bir gün hastanede tedavi altında tutulduğu ertesi gün ise taburcu edildiği öğrenildi. Kaza anı ise petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.