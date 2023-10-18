Azerbaycan’ı önce Nahçıvan’a daha sonra ise Türkiye’ye bağlayacak olan Zengezur Koridoru ile ilgili çalışmalar sürerken Iğdır’da “Zengezur’un Dünü ve Bugünü” konferansı düzenlendi.

Zengezur’un çıkış kapısı olacak Iğdır’da Belediye ve Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği tarafından “Zengezur’un Dünü ve Bugünü” konferansı düzenlendi. Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen konferans İstiklal Marşı, Azerbaycan Milli Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Konferansta konuşma yapan Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Ziya Zakir Acar, koridorun Türk dünyası için büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Kasım 2020’de Azerbaycan zaferi ile sonuçlanan 2. Karabağ Savaşı sonrası Güney Kafkasya’da dengeler değişti. Savaş sonrası bölge yeniden şekillenirken o günlerde adı sadece Azerbaycan kamuoyunda olan Zengezur koridoru uluslararası siyasal tartışmalara konu olmaya başlandı. Zengezur koridoru açısından Nahçıvan özerk bölgesi ve Azerbaycan arasında bugüne kadar olmayan karasal bağlantı sağlanmış olacak. Türkiye’den Orta Asya’ya kadar kesintisiz kara ulaşımı da yapılabilecek. Bir anlamda Zengezur, Turan koridoru görevi işlevini görecek” dedi.

Atatürk Üniversitesinden Doç. Dr. Gürsoy Solmaz moderatörlüğünde başlayan konferansta Azerbaycan’dan Doç. Dr. Güntekin Necefli, Ermenistan’ın yalana başvurarak propaganda yaptığını dile getirirdi. Prof. Dr. Tofik Necefli, Ermeniler’in Azerbaycan’a ait alanlarda birçok tahribat yaptığını belirtti. Araştırmacı yazar Nevruz Nevruzov ise işgal edilen ve daha sonra yeniden kazanılan yerlerin çok eskiden beri Azerbaycan’a ait olduğunu söyledi. Konferans toplu fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.

Azerbaycan, 2020’de gerçekleştirdiği ve 44 gün süren savaşın ardından Karabağ’da zaferini ilan etmişti. Azerbaycan daha sonra Karabağ’daki Ermeni terör çetelerine karşı operasyon başlatmış ve bu operasyondan büyük bir başarı ile çıkmıştı. Bu operasyonları ardından Azerbaycan’ı önce Nahçıvan’a daha sonra ise Türkiye’ye bağlayacak olan Zengezur Koridoru ile ilgili çalışmalar da hız kazanmıştı.