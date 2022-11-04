İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi, Karaağaç Mahallesi’nde yıllardır açılmayan yoldan kaynaklı doğalgazdan faydalanamayan vatandaşların çilesine son verdi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi, Karaağaç Mahallesi’nde yıllardır açılmayan yoldan kaynaklı doğalgazdan faydalanamayan vatandaşların çilesine son verdi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi, Iğdır’da açılmayan yollardan dolayı doğalgazı verilmeyen mahalleler için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Iğdır’da 18. Madde uygulaması yapılan ancak yıllardır yolları açılmadığı için doğalgaz akımı sağlayacak ana boru hattının geçişini engelleyen Karaağaç Mahallesi’ndeki kapalı yol, Iğdır Belediyesinin çalışmaları sonucunda açıldı. Yolun açılmasının ardından, yaklaşık 191 mesken ve 800 vatandaşın yaşadığı bölgede doğalgaz hattı çalışmaları yapılarak kullanıma hazır hale getirildi.

Iğdır Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların abonelik işlemlerini yaptırarak temiz enerji doğalgazı kullanabilecekleri belirtildi. Ayrıca bölgede yol çalışmalarının devam ettiği ve doğalgazdan faydalanamayan vatandaşların yakın zamanda doğalgaza kavuşacakları bildirildi.