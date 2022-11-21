Van’dan Kars’a uyuşturucu madde götürüleceği yönünde ihbar alan ekipler tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada, 354,4 gram metamfetamin ele geçirdi.

Van’dan Kars’a uyuşturucu madde götürüleceği yönünde ihbar alan ekipler tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada, 354,4 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilal G. ve G.K. isimli şahısların Van’dan Kars’a uyuşturucu madde götüreceği yönünde ihbar aldı. Şahısların yolcu otobüsü ile Kars’a gideceği ihbarını alan ekipler, yolcu otobüsünü Kars Digor Jandarma yol kontrol noktasında durdurdu. Uyuşturucu madde arama köpeğinin yaptığı aramada, bagaj kısmında eşyaların arasına cam şişe içine konulmuş 354,4 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile gözaltına alınan Bilal G.ve G.K. isimli şahıslar, tutuklama talebiyle Tuzluca Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bilal G., çıkarıldığı Tuzluca Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanırken, G.K. ise serbest bırakıldı.