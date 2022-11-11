Göç mevsimi ile birlikte Iğdır’da uydu vericisiyle takip altına alınan bozkır kartalı (Aquila nipalensis), Sudan’a ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da nesli tehlikede olduğu için koruma altına alınan ve Iğdır Tuzluca ilçesi Yukarıçıyrıklı köyünden 18 Eylül’de Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde uydu verici takılarak doğal ortamına bırakılan bozkır kartalı (Aquila nipalensis) göçüne devam ediyor. Uydu verici takıldıktan sonra doğaya bırakılan kartal bir ay içinde Türkiye’nin yanı sıra Suriye, Irak, Ürdün ve İsrail’den geçip 2418 kilometre yol kat ederek Mısır’daki Kızıldeniz ile Akdeniz arasında bulunan Süveyş Körfezi kıyısına geçerek en son Sudan’a ulaştı. Bozkır kartalının (Aquila nipalensis) 10 Kasım 2022 tarihinde 4936 kilometre yol alarak Gufala-Kharif (Sudan) yakınlarında olduğu tespit edildi. Avrupa’da soyu tehlike altında olan Bozkır kartalının (Aquila nipalensis) havaların ısınması ile Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

Göç mevsimi ile birlikte Iğdır’da uydu vericisiyle takip altına alınan bozkır kartalı (Aquila nipalensis), Sudan’a ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da nesli tehlikede olduğu için koruma altına alınan ve Iğdır Tuzluca ilçesi Yukarıçıyrıklı köyünden 18 Eylül’de Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde uydu verici takılarak doğal ortamına bırakılan bozkır kartalı (Aquila nipalensis) göçüne devam ediyor. Uydu verici takıldıktan sonra doğaya bırakılan kartal bir ay içinde Türkiye’nin yanı sıra Suriye, Irak, Ürdün ve İsrail’den geçip 2418 kilometre yol kat ederek Mısır’daki Kızıldeniz ile Akdeniz arasında bulunan Süveyş Körfezi kıyısına geçerek en son Sudan’a ulaştı. Bozkır kartalının (Aquila nipalensis) 10 Kasım 2022 tarihinde 4936 kilometre yol alarak Gufala-Kharif (Sudan) yakınlarında olduğu tespit edildi. Avrupa’da soyu tehlike altında olan Bozkır kartalının (Aquila nipalensis) havaların ısınması ile Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.