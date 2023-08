Birçok meyve ve sebzenin yetiştirildiği "Doğu’nun Çukurova’sı" Iğdır’da ürünler il dışına satılıyor.

Birçok meyve ve sebze türünün yetiştirildiği "Doğu’nun Çukurova’sı" Iğdır’da sebze ve meyve hasadı başladı. Çeşit çeşit sebze ve meyvenin yetiştirildiği şehirde hasat edilen ürünler üretici tarafından toplanarak toptancılara satılıyor. Toptancılar tarafından alınan ürünler il dışından gelen sebze ve meyve tüccarlarına satılıyor. Tüccarlar bazen de tarlaya giderek ürünü direkt üreticiden alıyor. Her yıl hasat döneminde tekrarlanan döngü bu yıl yine başladı. Sebze ve meyve tüccarı olan Ahmet Türkeli, Iğdır’ın mevsiminden dolayı Çukurova olarak bilinen Adana’dan bir farkı olmadığını belirterek, “Malımızı şu anda Erzurum, Güneydoğu Siirt, Hakkari Doğubayazıt, Kars bölgesi Erzincan’a kadar satıyoruz. Mallarımız kalitelidir ve lezzetlidir yani Doğu’nun Adana’sı Iğdır’dır diyebiliriz. Domates, nektarin, patlıcan, biber, elma birçok çeşit ürünlerimizin hepsi çıkmıştır" dedi.

Mazot fiyatlarındaki artışın kendilerini de etkilediğini anlatan Türkeli, "Mazotun uygun olması lazım ki tüccar gelsin. Şu an domates hazırda para etmiyor. Şu an toptan satışımız 4 lira, markette 20 ile 25 lirayı buluyor. Biz şu an bu malı toplam 4 liraya satıyoruz. Bu sezon kavun ve karpuzun piyasası güzel, onlar iyi gidiyor” dedi.

Vatandaşlardan Zafer Şafak Iğdır, kavunun tat olarak çok iyi olduğunu söyleyerek, “Bu kavunlar bal kabağı. Bu yörenin en iyi kavunlardan biri Iğdır’da yetişiyor” dedi.