Iğdır kayısısı ve diğer ürünlerde numune alım çalışmaları devam ediyor.

?Iğdır Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Tarım Bakanlığın 2023 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı çerçevesinde kayısı numuneleri alınarak teknik incelemeler için laboratuvara gönderiliyor. Yapılan çalışmalar ile bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımı, insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.