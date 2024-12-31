Coğrafi konumu ve iklim şartları dolayısıyla ’Doğu’nun Çukurova’sı’ olarak bilinen Iğdır’a bu yıl da beklenen kar yağmazken, yeteri şekilde kar alamayan dağlar dron ile görüntülendi.

Kış mevsimi boyunca beklenen kar, ne şehir merkezine ne de şehri çevreleyen dağlara yeterince düşmedi. Iğdır ovasında, özellikle Ağrı Dağı, Pamuk Dağı ve Zor Sıra Dağları’nda kar yağışının istenilen seviyeye ulaşmaması, bölge halkı ve çiftçileri hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, bu durumun olumsuz etkilerinden endişe ediyor. Yeteri şekilde kar almayan dağlar dron ile havadan görüntülendi. Ağrı Dağı, Pamuk Dağı ve Zor Sıra Dağları, kar bekleyen alanlarının aksine kurak bir manzara sundu. Görüntülerde, dağların bazı tepeleri ve eteklerinde karın neredeyse hiç olmadığı dikkat çekti.