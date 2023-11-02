Türkiye’de üretimi yapılan yerli ve milli “Arpa” çeşitlerin deneme ekimleri Iğdır’da yapıldı

Tarım Bakanlığın Uluslararası Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen kuraklık ve hastalığa dayanıklı olan yerli ve milli çeşitler olan Ayrancı ve Keykubad arpa çeşitleri ile aspir koç 42 çeşidinin Iğdır’da ekimi gerçekleştirildi. Iğdır Tarım İl Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda bölge ekolojik şartlarına uyum sağlayabilecek arpa ve aspir için yeni tescillenmiş ve bölgede bilinmeyen çeşitlerin tanıtımı ve bölgenin ekolojik şartlarına uyumlu çeşitlerin tespiti ile birim alandan elde edilen verimi arttırarak çiftçilerin ekonomisinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.