Iğdır Üniversitesi Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü ve Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Musa Karadağ tarafından yöreye ait meyve ve bitkiler tıbbi ve aromatik ürünlere dönüştürülüyor.

"Doğunun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır’da yöreye ait bitkiler ve meyveler, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülüyor. Katma değeri yüksek tarımsal ürünler alanında ihtisaslaşmaya odaklanan Iğdır Üniversitesi, yörede bulunan meyveleri ve doğadaki bitkileri toplayarak üniversitenin araştırma laboratuvarında yağlarını çıkartıp, ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürüyor. Artvin Çoruh Üniversitesi ile birlikte Artvin yöresindeki bitkilerden de krem üreten Iğdır Üniversitesi, tıbbi ve aromatik ürünler üretmek için kolları sıvadı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Öğretim Görevlisi Musa Karadağ, “Bizim buradaki çalışmaların başında Iğdır yöresi ya da Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait bitkilerden ya da ekstralardan farklı ürünler elde edip, bunları kozmetikte, gıdada, sağlıkta ve endüstriyel anlamda temizlik malzemelerinde kullanarak bölge ekonomisine ve Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlamaktır. Bunların başında şu anda üzerinde çalıştığımız ve geliştirmekte olduğumuz Artvin Çoruh Üniversitesi ve Artvin Valiliği ile beraber üretmeye çalıştığımız Alaca isimli bir bitkisel kremimizdir. 21 ürünün ekstansı mevcut. Bu eksantlar işlenerek ürüne dönüştürülür ve bu ürünü güzel bir şekilde halkımızın hizmetine sunuyoruz. Özellikle eklem ve romatizma ağrılarında güzel bir katkı sağlıyor. Bu ürünü geliştirerek ileriki dönemde piyasaya sunmayı düşünüyoruz. Bunun yanında onlarca ürünmüz mevcut. Lavantalar, kekik çayı, ada çayı ve biberiye gibi farklı ürünler, ağız suları, gargaralar üreterek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı düşünüyoruz. Kayısı kremi, kayısı losyonu, kayısı oda spreyi olarak, kayısı gıda takviyesi olarak özellikle bazı kanserli hücrelerin bloklandığını da söyleyebiliriz. Bunların gıda takviyesi olarak üretimini planlamaktayız ve bunun dışında farklı ürünlerle kayısıyı bölge ekonomisine kazandırmayı hedeflemekteyiz" dedi.