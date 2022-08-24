Iğdır’da ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’ çerçevesinde okulların bakım ve onarımı yapılıyor.

Iğdır’da ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’ çerçevesinde okulların bakım ve onarımı yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve okullar arası başarı ile imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’ ile Iğdır’daki okulların bakımı yapılıyor. Proje çerçevesinde bakımsızlığa düşen veya onarım bekleyen okulların bakımı yapılarak yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilecek.