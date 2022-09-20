Iğdır’da tarihi eser ve silah kaçakçılığı yapanlara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Iğdır’da tarihi eser ve silah kaçakçılığı yapanlara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Tuzluca ve Karakoyunlu ilçelerinde yapılan operasyonda 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 adet hücum yeleği, bu tüfeğe ait 4 adet şarjör, 117 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 13 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Ayrıca operasyonda Bizans dönemine ait 28 adet sikke ve 6 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Operasyonda kaçakçılık ile ilgisi olduğu iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.