Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde tabiatı koruma, biyoçeşitlilik ve biyokaçakçılık eğitimi düzenlendi.

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde, Taşburun Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Tabiatı Koruma, Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılık" konularında eğitim verildi. Eğitimde, ülkemizin ve bölgenin sahip olduğu zengin flora ve fauna çeşitliliği hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimde, doğanın korunmasının önemi vurgulanırken, biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için alınması gereken tedbirler de ele alındı. Ayrıca, biyokaçakçılıkla mücadele ve doğal kaynakların doğru kullanımı konusunda öğrencilere bilinçlendirici bilgiler verildi.