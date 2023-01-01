Iğdır’da soğuktan bitkin düşen ve vatandaşlar tarafından bulunan kukumav kuşu ekipler tarafından tedavi altına alındı.

Iğdır’da soğuktan bitkin düşen ve vatandaşlar tarafından bulunan kukumav kuşu ekipler tarafından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde vatandaşlar yerde bitkin bir kuş gördü. Kuşu alan vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan ve kukumav türü olduğu belirlenen kuş Müdürlüğe götürüldü. Soğuktan bitkin düştüğü tespit edilen kuşun DKMP ekibi tarafından bakımı ve beslenmesi yapıldı. Kukumav kuşunun tedavisinden sonra doğa bırakılacağı öğrenildi.