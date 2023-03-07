Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Melekli beldesi ile Suveren köyünde kaçak sigara yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 bin 780 paket kaçak sigara ve 420 litre akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 33 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 780 paket kaçak sigara ve 420 litre akaryakıt ele geçirildi.

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