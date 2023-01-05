Yangın, akşam saatlerinde Iğdır-Doğubayazıt yolunun Iğdır girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen IR/ 37 AA 557 plakalı tırın dorse kısmında bulunan lastikler, tır seyir halindeyken alev aldı. Lastiklerin yandığını gören tır sürücüsü hemen tırı durdurdu. Lastiklerden çıkan alev, dorseye sıçradı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden itfaiye ekibi, alevleri söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, dorsenin brandasında ve lastiklerde maddi hasar meydana geldi.

Iğdır’da öğrenciler "Matematik Seferberliği" ile daha kolay öğreniyor

Iğdır’da öğrenciler "Matematik Seferberliği" ile daha kolay öğreniyor

Iğdır’da seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı. Alevler daha sonra tırın dorsesine de sıçradı.

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