Iğdır’da 8 Eylül 2015’te PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu.

Iğdır’da 8 Eylül 2015’te PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu.

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis için Iğdır Hacı Hacer Camii ve Ulu Cami’de mevlit okunup dua edildi. Polis memurları, cuma namazı sonrası cami cemaatine gül suyu ve lokum ikram etti.

Kalleş saldırının üzerinden 7 yıl geçti

8 Eylül 2015’te Dilucu Kara Hudut Kapısı’nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı ile bu araca koruma görevi yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı iki zırhlı aracın geçişi sırasında patlatılan bomba, 13 polis memurunun şehit olmasına yol açmıştı. Yaşanan kalleş saldırının üzerinden 7 yıl geçti.