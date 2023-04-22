Iğdır’da belediye tarafından şehrin genelinde bulunan park, bulvar ve ana caddelerdeki ağaçların bakımları yapılırken bir yandan da çiçek ekme çalışması devam ediyor.

Iğdır Belediyesi şehrin daha güzel görünmesi için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şehrin farklı noktalarında bulunan ağaçların bakımı yapılırken bir yandan da çiçek ekme çalışması yapılıyor. Iğdır Belediyesi çiçek seralarında yetiştirilen çiçekler birçok alanda ekilirken şehrin farklı noktalarında çiçek ekme çalışmaların mevsime göre devam edeceği belirtildi.