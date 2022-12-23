2019 yılında Hakkari’nin Doğanlı mezrasında görev yaparken PKK terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay adına Iğdır’ın Bulakbaşı köyünde kütüphane yapıldı.

2019 yılında Hakkari’nin Doğanlı mezrasında görev yaparken PKK terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay adına Iğdır’ın Bulakbaşı köyünde kütüphane yapıldı.

Iğdır Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı köyünde Kardeş Köy Okulları topluluğu, Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay’ın adının yaşatılması amacıyla Bulakbaşı köyü İlk ve Ortaokulu binasındaki boş bir sınıfın kütüphaneye çevrilmesi için çalışma başlattı. Başlatılan projeye Şehit Dolunay’ın silah arkadaşları ve gönüllüler katkıda bulunurken Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerde kütüphanede büyük bir mesai harcadı. Kütüphane yaklaşık 8 gün süren çalışmalar sonuca hazır hale getirildi. Kütüphanenin açılışı için tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende bir konuşma yapan Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Türk milletinin Anadolu topraklarında yaşadığı mücadele bin yıldır devam etmekte. Bu bir birlik ve beraberlik mücadelesidir. Birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize uzanan bütün elleri kırmak, yok etmek Türk milletinin geçmişine, dedesine borcudur. Anadolu topraklarında biz bunu dün yaptık, yarın yine karşımıza çıktığında yapacağız” dedi.

Gelecek neslin dünyada bizi tanıtacağını belirten Sarıibrahim, “Bugün bu kütüphanelerde, bu okul binalarında çocuklar bu şehitlerin anılarını yaşayarak bu topraklarda verilen mücadeleyi en iyi şekilde anlayacaklardır. Bu coğrafyada öğretmeniyle, askeriyle, polisiyle, memuruyla bütün kamu görevlileriyle, bütün sivil vatandaşlarımızla beraber terör unsurlarına karşı verdiğimiz mücadelede bizlere destek veren, işini en iyi yaparak bu işi taçlandıran herkesin ellerinden öpüyorum. Bu Anadolu toprağında bir ve bütünüz, bunu bütün dünyaya dün gösterdik, yarın da gösteririz. Bu çocukların içinden çıkacak Mutlay Sayan’lar, Aziz Sancar’lar, dünyada bizi tanıtacak bilim adamları, doktorlar, öğretmenler bizim bu mücadeleyi kazandığımız günü gösterecektir.” diye konuştu.

Şehit Dolunay’ın annesi Zehra Dolunay, “Ben İzmir’den geldim. Burada emeği geçen herkese, Sayın Valime, komutanlarımıza, askerlerimize, öğrencilerimize, Hilal hanıma çok çok teşekkür ederim. Çok sevindim, üzüntülüyüm ama çok da onurluyum. Hepinize teşekkür ederim, hakkınızı helal edin” şeklinde konuştu.

Tören açılış programı ve kütüphanenin dolaşılması ile sona erdi.

Törene Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim’in yanı sıra İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nadir Demirhan, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, proje yürütücüsü Hilal Kalafat, Şehit Dolunay’ın annesi Zehra Dolunay, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.