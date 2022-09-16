Doğu’da 7 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, farklı pozisyonlarda çalıştırdığı kadın personel ile kadın istihdamına verdiği önemi büyük bir başarı ile sürdürüyor.

Doğu’da 7 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, farklı pozisyonlarda çalıştırdığı kadın personel ile kadın istihdamına verdiği önemi büyük bir başarı ile sürdürüyor.

Kadın istihdamının güçlendirilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması gibi değerlere büyük bir hassasiyetle yaklaşan Aras Elektrik, çalışanlarının fırsat eşitliği içerisinde faaliyetlerine devam etmesi için her türlü desteği sağlıyor.

Iğdır İl Koordinatörlüğü’nde yıllardır çalışan Nuray Aykutlu Gürel de mesleğini en iyi şekilde yapan ve çalışmalarda aktif şekilde rol alan kadın çalışanlar arasında yer alıyor. 2013 yılından itibaren Aras Elektrik’te çalışıyor. Müşteri teknik hizmetler biriminde, serbest tüketici işlemlerini, aboneliklerde kesme - açma işlemlerinin takibini, ekiplerin kontrolünü ve iş takiplerini, müşterilerin talep ve önerini, saha ekiplerinin çalışmalarını planlayıp, yapılan işlemlerin yönetmeliklere uygun olup olmadığını sahada kontrol ediyor.

Saha personeli ile yakından ilgilenen Aykutlu Gürel: “2013 yılından beridir Aras Elektrik’te çalışıyorum. 9 yıldır hem ofiste hem de sahada birçok görev yaptım. Önceden ağırlıklı olarak ofiste çalışıyordum fakat daha sonraki yıllarda sahada da görev almaya başladım. “Mesleğin Cinsiyeti Yoktur” anlayışıyla hareket eden bir şirkette çalıştığımdan dolayı çok mutluyum. Her konuda desteklerini hissediyorum. Önümüzdeki en önemli engelin ise kadının yapabileceği işlere dair gösterilen önyargının olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımız ofiste, sahada ve farklı pozisyonlarda da büyük bir başarı elde ederek çalışmalarını sürdürebiliyor” dedi.