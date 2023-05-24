Bebek ölümlerini önlemek için Iğdır’da sağlık personeline “Yenidoğan canlandırma eğitimi (NRP)” veriliyor.

Türkiye genelinde bebek ölümlerini azaltmak için sağlık personeline “Yenidoğan canlandırma eğitimi (NRP)” verilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede Iğdır Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde Prof. Dr. Ercan Kırımi ve Prof. Dr. Oğuz Tuncer sorumluluğunda Van ve diğer illerden gelen 7 kişilik ekip 3 gün boyunca Iğdır’da hemşire, ebe, att ve doktorlardan oluşan 50 kişilik sağlık personeline eğitim vermeye başladı.

Eğitim sonunda katılımcılardan başarılı olanlara sertifika verilecek. Eğitim programında NRP eğitimcileri tarafından, yenidoğana yapılan müdahalelerde en son yaklaşımlar ve uygulamalar anlatılacak. Yürütülen programlar ve çalışmalarla temel resusitasyon uygulamalarının yerleştirilmesi için bu konuda standart uygulama yapacak, eğitim almış sağlık personelinin yetiştirilmesiyle önlenebilir ölüm nedenlerinden olan asfiksiye bağlı mortalite ve morbiditede gelişmiş ülke değerlerine ulaşılması hedefleniyor. Yenidoğan eğitimi ile çocuk ölümlerinin azaltılabileceğini belirten Prof. Dr. Ercan Kırımi, “Yeni doğanları yaşatmada ne kadar katkı sunabiliriz? Mesela Iğdır’da ne kadar katkı sunabiliriz. Literatüre göre %6.42 arasında bir katkı sunabiliriz. Biz Van’da % 20-25 arasında bir başarılı elde ettik. Biz herkese NRP eğitimi versek yeni doğan eğitimi versek biz %25 ölüm ölümün düşürebileceğimizi tahmin ediyoruz“ dedi.