Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu resmi belgede sahtecilik suçundan aranan kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Iğdır Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanı istifasını duyurdu

Iğdır Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanı istifasını duyurdu

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