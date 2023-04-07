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Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178’inci yıl dönümü dolayısıyla Iğdır’da Ulu Cami’de cuma namazı öncesi şehit polisler için mevlit okutuldu. Okutulan mevlidin ardından cuma namazı kılınarak, polisler cemaate çikolata dağıttı. Namaz çıkışı cemaat emniyet mensuplarının kuruluş yıldönümlerini kutladı. Mevlitten sonra şehir merkezinde yer alan Asri Mezarlık’taki şehit mezarlıkları da ziyaret edilerek, Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Daha sonra şehit mezarlıklarına karanfil bırakıldı.

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Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178’inci yıl dönümü dolayısıyla Iğdır’da şehitler için mevlit okutuldu, şehit mezarlıkları ziyaret edildi.

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