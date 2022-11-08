Iğdır’da öğrencilere biyoçeşitlilik ve biyokaçakçılık konularında eğitim verildi.

Iğdır’da öğrencilere biyoçeşitlilik ve biyokaçakçılık konularında eğitim verildi.

Iğdır’da öğrencilerin doğaya ve canlılara karşı eğitimli olmaları konularında çalışmalar devam diyor. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelleri, öğrencilere yönelik biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık ve doğa koruma konularında eğitim düzenledi Iğdır Merkez Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen eğitimde doğayı koruma, bitki ve hayvanların besin zinciri içindeki önemi ve endemik türler hakkında bilgi verildi. Ayrıca biyo-kaçakçılık konusunda daha duyarlı olunmasının zorunluluğu anlatıldı.