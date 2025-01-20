Iğdır’da, Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde öğrenciler, geleceğin teknolojileriyle tanışarak Robotik Kodlama eğitimi alıyor.

Iğdır Gençlik merkezi başlatılan Deneyap Türkiye Projesi kapsamında hayata geçirilen atölyede, öğrencilere robot yapımı, kodlama ve yapay zeka gibi konularda eğitimler veriliyor. Atölye, öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve onları yarının dijital dünyasında daha donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Öğrenciler, eğitmenler eşliğinde çeşitli projeler geliştirilerek, hem teorik hem de pratik anlamda yeteneklerini geliştiriyor. Bu sayede, teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bireyler olmaları sağlanıyor. Deneyap Teknoloji Atölyesi, Iğdır’daki öğrencilerin bilişim dünyasında önemli bir adım atmalarını ve düşünme becerilerini geliştirmelerini amaçlıyor.