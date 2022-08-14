Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Mollakamer köyünde nohut hasadı yapıldı.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Mollakamer köyünde nohut hasadı yapıldı.

Iğdır’da atıl tarım arazilerini tarıma kazandırmak için başlatılan projeler sonuç vermeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan "Bitkisel Üretim alanında Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi, Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması" projesi çerçevesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) destekli yüzde 75 hibeli olarak 2022 yılı nisan ayında nohut tohumu dağıtıldı. Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Mollakamer köyünde çiftçiler tarafından ekilen nohutların hasadına başlanıldı.