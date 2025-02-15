Iğdır-Doğubayazıt yolunda meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Iğdır-Doğubayazıt yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 44 ADD 086 minibüs Iğdır’a seyir halinde iken kavşaktan yola girmeye çalışan 76 AAG 189 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kavşaktaki elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada sürücüler kendi çabaları ile araçlardan çıkarken minibüste maddi hasar meydana geldi. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. Araçlar çekici ile çekilirken kaza sonrası kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.