Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemeye yönelik istihbari çalışmalarda kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmada S.T. isimli şüphelinin uyuşturucuyu Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasına 1 kilometre mesafede menfez altına gizlediği tespit edildi. Yapılan aramada, poşetler içerisinde 610 gram reçine esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır’da menfeze saklanan uyuşturucu jandarma ekipleri tarafından ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

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