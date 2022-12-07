Aralık ilçesi Yukarı Topraklı köyünde 5 Aralık’ta, alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Erdal Vural, kuzeni Deniz Vural’ı (26) öldürmüş kardeşi Adem Vural’ı da yaralamıştı. Olay sonrası Erdal Vural kayıplara karışmıştı. Erdal Vural’ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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