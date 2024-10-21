Iğdır’da Karaağaç Mahallesi Rus Pazarı mevkiinde 3 metrelik kuyuya düşen koyun ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır’ın Karaağaç Mahallesi Rus Pazarı mevkiinde bir koyun 3 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Kuyuya düşen koyun çevredeki vatandaşlar koyunu düştüğü kuyudan çıkarmaya çalıştı. Kuyunun dar ve derin olmasından dolayı vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 metrelik kuyuya düşen koyunu düştüğü yerden çıkararak sahibine teslim etti.