Iğdır İl Özel İdaresi, kendi ürettiği sıcak asfaltla köy yollarını yenilemeye aralıksız devam ediyor.

2024 yılı yatırım programı çerçevesinde toplam 11 kilometrelik asfaltlama çalışması 6 köyde başarıyla tamamlandı. İl Özel İdaresi, şu anda Iğdır Merkeze bağlı Enginalan Köyü’nde BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) asfaltlama çalışması devam ediyor. Yol yapımı ve asfaltlama planlı bir program dahilinde devam ettiğini ifade eden İl Özel İdare Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, Enginalan Köyü’nde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Çarman, “Bu çalışmalar kapsamında köylerde ihtiyaçlara göre çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz. Yapılan bu çalışmalarla köy hizmetlerini daha uzun ömürlü ve konforlu hale getiriyoruz. Ayrıca kırsal kesimdeki yaşam genişliğini artırmayı ve köyler arası ulaşımı daha güvenli ve hızlı bir hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.