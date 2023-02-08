Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Türk Kızılay’ın kan verme çağrısına Iğdır’da yoğun ilgi gösteriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Türk Kızılay’ın kan verme çağrısına Iğdır’da yoğun ilgi gösteriliyor.

Iğdır’da vatandaşlar merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi ve Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, deprem bölgesinde oluşabilecek kan ihtiyacının karşılanması için kan bağış noktalarına gitti. Vatandaşlar kan vermek için birbiri ile yarışırken uzun kuyruklar oluştu. Bugün başlayan kan bağışının yarın da devam edeceği öğrenildi.