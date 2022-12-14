Program çiftçilerin konu ile ilgili sorularının cevaplandırılması sonunda sona erdi.

Çiftçi Bilgilendirme toplantısı Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra başladı. Toplantıda teknik personeller bitkisel ve hayvansal alanlarda yapılacak hibe destekleri hakkında açıklayıcı bilgiler verdi.

Adliye önünde husumetli iki grup arasında muştalı kavga: 4 yaralı

Adliye önünde husumetli iki grup arasında muştalı kavga: 4 yaralı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.