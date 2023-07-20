Iğdır’da Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine başladı.

Hazreti Peygamber’in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit edilmesinin yıldönümünde Iğdırlı vatandaşlar, Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine başladı. Iğdır’da her yıl olduğu gibi bu yılda Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit edilmesinin yıldönümünde kent geneline siyah flamalar ve Muharrem ayı ile alakalı afişler asıldı. Iğdır’ın birçok yerinde bir araya gelen vatandaşlar mersiyeler okuyarak Hazreti Hüseyin ve 72 yakını için dua etti. Iğdır’da vatandaşlar, Muharrem ayının 10. gününe kadar akşamları camilerde toplanıp yas törenleri düzenleyecek. Aşura merasimi 10. günde belediye meydanında düzenlenecek büyük bir program ile Hz. Hüseyin ve 72 yakınının anılması ile devam edecek.